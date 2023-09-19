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В Японии профессиональные борцы устроили поединок в скоростном поезде и попали на видео

Борцы из Японии подрались в салоне поезда-пули на глазах у пассажиров

Японские борцы провели поединок в переполненном скоростном поезде. Об этом сообщает Sky News.

Рестлеры Минору Судзуки и Санширо Такаги часто выбирают необычные места для своих поединков. В этот раз местом для их схватки был выбран поезд «Токио — Нагоя», курсирующий между городами на скорости около 290 км в час.

По данным источника, для проведения боя компания-организатор арендовала целый вагон и предложила всем желающим увидеть своими глазами поединок знаменитых спортсменов. В итоге все 75 мест были распроданы в течение получаса.

18 сентября получасовой бой в проходе между пассажирскими креслами завершился победой 55-летнего Судзуки. Зрители активно поддерживали обоих борцов и остались в восторге от поединка.

Ранее пассажирка поезда «Москва — Воркута» избила бутылкой тренера по карате из-за шумного поведения его воспитанников.

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