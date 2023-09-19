Великобритания ужесточила санкции в отношении Михаила Фридмана

Великобритания наложила транспортные ограничения на российского бизнесмена Михаила Фридмана, об этом говорится в санкционном списке страны.

Новые санкции предполагают возможность задержания судов и самолетов, которые принадлежат Фридману или используются им.

Также бизнесмену может быть отказано в разрешении на регистрацию судов и самолетов в национальном реестре.

Ранее Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью прекратило расследование предполагаемых фактов обхода санкций в отношении российского предпринимателя Михаила Фридмана.

5 сентября Служба безопасности Украины предъявила обвинение в финансировании спецоперации России российскому предпринимателю Михаилу Фридману. По информации СБУ, с 24 февраля прошлого года Фридман якобы вложил порядка двух млрд рублей в несколько российских военных заводов. Также бизнесмена подозревают в распространении продовольствия, одежды и другой продукции для военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.