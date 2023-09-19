Выросшему в еврейском квартале мужчине с фамилией Гиттлер 4 раза сломали нос

Выросшему в еврейском квартале американцу с фамилией Гиттлер четыре раза сломали нос, пишет Daily Star.

По словам Джона Гиттлера, он потомственный ирландец, однако в его роду был и дедушка из Германии. Несмотря на это, жители еврейского квартала в Детройте, где вырос мужчина, четыре раза ломали ему нос. Как признается американец, издевательства со стороны соседей сделали его «жестким» и подготовленным к различным жизненным ситуациям.

«В 12 лет я уже знал, как нужно бить, чтобы сломать нос. Потому что если их [обидчиков] четверо, и они крупнее тебя, нужно очень быстро показать им, кто лидер», — рассказывает Гиттлер.

Джон уточнил, что никто из его предков никогда не задумывался о том, чтобы сменить фамилию и сделать себе новые документы после Второй мировой войны.

«Мои бабушка и дедушка были очень крутыми. Они приехали в США, пережили Великую депрессию и Вторую мировую войну. Они не хотели менять фамилию. Их теория в том, что люди будут относиться к нам, основываясь на наших поступках, а не имени», — поделился американец.

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