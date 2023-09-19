Количество авиарейсов из Москвы в Кировск увеличится в октябре

Аэрофлот в октябре увеличивает частоту полетов из Москвы в Кировск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Рейсы в центр горнолыжных курортов Заполярья будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно», — говорится в сообщении.

Как предполагают в авиакомпании, увеличение частоты полетов в Кировск к началу зимнего сезона позволит полностью удовлетворить спрос на данном направлении.

Напомним, Аэрофлот начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года. В компании уточнили, что рейс пользуется большим спросом у туристов.

«Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в России», — говорится в сообщении.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Аэрофлот планирует начать полеты на юг Китая. Об этом на полях ВЭФ заявил генеральный директор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский. По его словам, старт полетов в провинцию Хайнань планируется уже в 2023 году.