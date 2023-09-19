Бывший зампред Центробанка Корищенко получил семь лет колонии за растрату

Таганский районный суд Москвы приговорил бывшего зампреда и финансиста Центробанка России Константина Корищенко к семи годам колонии за растрату. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, экс-зампреда признали виновным в растрате 1,4 млрд рублей, которая привела к банкротству Инвестбанка в 2013 году. В организации Корищенко занимал пост председателя правления.

Наказание бывший зампред будет отбывать в колонии общего режима. Бизнесмен Максим Пальчун, который является предполагаемым партнером Корищенко и вторым фигурантом дела, также получил семь лет колонии.

Оба фигуранта оштрафованы судом на сумму в размере одного миллиона рублей. Корищенко и Пальчун также лишены права работать на управляющих должностях в коммерческих компаниях сроком на три года.

Ранее экс-сотрудника Минобороны РФ Гукова приговорили к 9 годам лишения свободы за коррупцию.