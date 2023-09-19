В подмосковной Коммунарке снова открыли ковидарий

В Коммунарке снова открыли ковидарий, сообщает Telegram-канал Baza.

Он рассчитан на 60 мест, сейчас там находятся более 20 пациентов.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в России за минувшую неделю выросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Об этом федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил журналистам.

Уточняется, что число госпитализаций увеличилось в 42 субъектах Российской Федерации, заболеваемость выросла в 70 российских регионах.

18 сентября врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявлял, что в России наблюдается ухудшение эпидобстановки, поэтому теоретически можно ожидать появления еще более опасного штамма COVID-19.

По его словам, доминирующим штаммом в последнее время стал «пирола», спровоцировавший вспышку заболеваемости в ряде стран северного полушария. Специалист отмечал, что этот вариант коронавируса обходит ранее приобретенный иммунитет. Однако он также допустил, что возможно появление и еще более опасного штамма.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.