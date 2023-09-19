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В России предложили создать ЗАГС для домашних животных

Глава НРКА Дементьев предложил создать в России единую базу домашних животных

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Mark Lennihan/AP

В России необходимо создать единую национальную базу домашних животных, которая станет ЗАГСом для собак и кошек, чтобы реализовать законопроект о госрегулировании разведения питомцев на продажу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал руководитель Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

«Прежде чем предлагать законопроекты, нужно создать федеральную службу по контролю за домашними животными. Система Россельхознадзора на сегодняшний день не обладает такими правами. Должна быть единая база данных — ЗАГС для собак и для кошек. Любое животное должно быть зарегистрировано, у него должен быть микрочип, но он должен учитываться в нашей национальной российской системе», — отметил эксперт.

При этом Дементьев добавил, что ввести такой закон в стране важно, потому что рынок разведения «ужасно темный».

Накануне сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подготовил законопроект, который позволит ввести госрегулирование разведения животных на продажу. Документ направлен на борьбу с «квартирными питомниками» и недобросовестными заводчиками.

Предлагается наделить правительство правом «устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и маркированию», а также установить для заводчиков правила разведения.

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