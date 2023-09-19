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В Подмосковье врачи извлекли из носа ребенка деталь от конструктора

В Подмосковье врачи спасли трехлетнего ребенка с деталью от конструктора в носу

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Минздрав Московской области

В Подмосковье врачи нашли у ребенка в правой ноздре деталь от конструктора. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в одной из Видновских больниц. На приеме родители трехлетнего ребенка сообщили о том, что ему сложно дышать. Выяснилось, несколько дней назад пациент играл с конструктором и одну из деталей использовал не по назначению.

Фрагмент игрушки быстро извлекли из ноздри. На данный момент ребенка уже выписали.

По словам заведующей оториноларингологическим отделением Кристины Таджикуловой, инородное тело спровоцировало отек слизистой. Если бы родители не обратились своевременно, это привело бы к заболеваниям и необходимости оперировать пациента.

Ранее в Казани спасатели помогли ребенку выбраться из барабана стиральной машины, в которой застряла его нога.

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