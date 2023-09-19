В Мелитополе произошел взрыв

Администрация города Мелитополь в Запорожской области в своем Telegram-канале сообщила, что в городе раздался взрыв — предварительно, сработала система противовоздушной обороны.

«В Мелитополе прозвучал звук взрыва. Предварительно, сработала система ПВО», — говорится в сообщении администрации.

Власти города призвали сохранять спокойствие. Подробности инцидента уточняются.

До этого о взрыве в Мелитополе сообщалось 10 сентября. Власти Запорожской области заявляли о работе ПВО.

В июле в Запорожской области оценили последствия передачи Соединенными Штатами Америки кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ). По словам Рогова, не исключаются жертвы со стороны мирного населения, если Киеву предоставят указанное вооружение. Также представитель российской власти подчеркнул, что решение США оказалось еще одним шагом, чтобы боевые действия вышли за пределы постукраинского пространства.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.