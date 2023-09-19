В Уфе школьница проглотила во сне беспроводной наушник

В больницу скорой медицинской помощи поступила 15-летняя пациентка, проглотившая во сне беспроводной наушник. Об этом в Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Школьница из Уфы проснулась ночью от резкой боли в горле, девочка вспомнила, что уснула с беспроводными наушниками и обнаружила, что одного из них на подушке нет.

Испугавшись, она разбудила родителей, семья немедленно вызвала скорую помощь. На рентгеновском снимке, сделанном в больнице, медики обнаружили в кишечнике подростка инородное тело, девочку госпитализировали в хирургическое отделение.

Обошлось без экстренной операции, наушник вышел естественным путем, не причинив ребенку вреда.

Ранее женщина проглотила наушник, перепутав его с витаминами.