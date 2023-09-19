Во Львове горит промышленный склад

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый в своем Telegram-канале сообщил, что в городе началось возгорание на промышленном складе.

«Фиксируем возгорание на промышленном складе», — написал он.

19 сентября во Львове произошли взрывы. Глава областной администрации Максим Козицкий заявлял, что в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в Львовской области объявляли воздушную тревогу.

Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге, в Одессе и Харьковской области.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

24 февраля 2022 года ВС России начали специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.