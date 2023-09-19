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Стали известны детали подрыва машины главы поселка Любимовка

ТАСС: взорвавший машину главы поселка Любимовка был завербован разведкой Украины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Гражданин Украины Сергей Панасенко, обвиняемый в подрыве автомобиля главы поселка Любимовка Херсонской области, был завербован украинской разведкой в террористическое сообщество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Уточняется, что Панасенко также принял участие в нескольких терактах на линиях электропередачи.

«Определив общие цели и задачи деятельности этого террористического сообщества, представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Ольгой в состав одного из обособленных подразделений в Херсонской области были вовлечены граждане Украины Кравец и Панасенко. <…> Кравец использовал позывной «Юпитер», а Панасенко — «Фьюри», которые им были присвоены представителями ГУР МОУ», — сказано в материалах дела.

В декабре 2022 года произошел подрыв автомобиля главы поселка Любимовка в Херсонской области Андрея Штепа.

Позднее в Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина. Чиновник вовремя заметил взрывчатку под днищем автомобиля, поэтому трагедии удалось избежать.

В марте ФСБ сообщила о предотвращении покушения на бизнесмена Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград».

Ранее в Воронежской области задержали подозреваемого в подрыве главы Рамонского района.

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