Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пожилой житель Волгодонска пострадал от нападения неизвестного, «скорую» ему вызывали дети

Под Ростовом мужчина жестоко избил 71-летнего прохожего и оставил лежать в крови

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Дети попытались помочь окровавленному пенсионеру, лежащему у больницы в Волгодонске, но не смогли дождаться приезда «скорой». Сообщение об этом появилось на портале «Блокнот».

По данным источника, медики все же оказали помощь 71-летнему мужчине, которого жестоко избил незнакомец и оставил лежать напротив больницы скорой медицинской помощи (БСМП) на улице Гагарина. Именно там его обнаружили дети, возвращавшиеся домой после вечерней прогулки. Несовершеннолетние ждали приезда врачей около двадцати минут, но так и не дождались. Свидетели рассказали, что экстренное вмешательство медработников требовалась сильно избитому пожилому мужчине, который неподвижно лежал на дороге.

Как отметили в пресс-службе ростовской полиции, конфликт между пострадавшим и неустановленным лицом произошел на улице Дружбы. Злоумышленник избил пенсионера и скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и личность нападавшего.

Ранее безработный россиянин напал с ножом на пенсионерку и ограбил ее на две тысячи рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях