Пожилой житель Волгодонска пострадал от нападения неизвестного, «скорую» ему вызывали дети

Дети попытались помочь окровавленному пенсионеру, лежащему у больницы в Волгодонске, но не смогли дождаться приезда «скорой». Сообщение об этом появилось на портале «Блокнот».

По данным источника, медики все же оказали помощь 71-летнему мужчине, которого жестоко избил незнакомец и оставил лежать напротив больницы скорой медицинской помощи (БСМП) на улице Гагарина. Именно там его обнаружили дети, возвращавшиеся домой после вечерней прогулки. Несовершеннолетние ждали приезда врачей около двадцати минут, но так и не дождались. Свидетели рассказали, что экстренное вмешательство медработников требовалась сильно избитому пожилому мужчине, который неподвижно лежал на дороге.

Как отметили в пресс-службе ростовской полиции, конфликт между пострадавшим и неустановленным лицом произошел на улице Дружбы. Злоумышленник избил пенсионера и скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и личность нападавшего.

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