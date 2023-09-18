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В Кузбассе мужчина несколько раз переехал 20-летнюю девушку на автомобиле своей жены

Под Кемерово мужчина сбил на автомобиле знакомую девушку и проехался по ее телу

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Березовском Кемеровской области местный житель покусился на жизнь знакомой, сбив ее на автомобиле своей жены. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Кузбассу.

16 сентября 30-летний местный житель совершил наезд на 20-летнюю девушку, с которой имел неприязненные отношения. По имеющимся данным, автомобиль, которым управлял мужчина, принадлежит его жене.

Как установило следствие, злоумышленник сбил пострадавшую, а затем несколько раз проехался по ее телу. Чудом выжившая россиянка была госпитализирована в тяжелом состоянии. На место происшествия медиков вызвали очевидцы событий. К моменту приезда правоохранителей водитель успел скрыться.

Через некоторое время местонахождение фигуранта было установлено, его задержали. Виновнику уже предъявлено обвинение, сейчас он находится под стражей.

Ранее в Петербурге мужчина пришел забрать ребенка из детсада и напал на воспитательницу.

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