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Более 3,5 тысяч россиян в течение 90 дней обяжут покинуть Латвию

Delfi: свыше 3,5 тысяч россиян обяжут покинуть Латвию из-за незнания латышского

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Ints Kalnins/Reuters

Свыше 3,5 тыс. проживающих в Латвии россиян получат предписания о необходимости покинуть территорию страны, так как они не сдали экзамен по латышскому языку. Об этом сообщает издание Zinas.tv3.

«Уже на следующей неделе 3,6 тыс. граждан России получат письмо о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев», — уточнили в сообщении.

По мнению экс-министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, «латышский язык нужно знать». Он пояснил, что проблема была в механизме, который ранее не зафиксировали депутаты.

«Должно быть несколько возможностей сдать экзамен», — считает Кучинскис.

5 августа стало известно, что в Латвии около 6 тыс. россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны.

По информации заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша, уголовная ответственность за отказ выполнить это предписание не предусмотрена, однако может быть назначен штраф.

Ранее российские правозащитники обратятся в ООН и ЕС из-за русофобии в Латвии.

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