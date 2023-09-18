Более 3,5 тысяч россиян в течение 90 дней обяжут покинуть Латвию

Свыше 3,5 тыс. проживающих в Латвии россиян получат предписания о необходимости покинуть территорию страны, так как они не сдали экзамен по латышскому языку. Об этом сообщает издание Zinas.tv3.

«Уже на следующей неделе 3,6 тыс. граждан России получат письмо о том, что они должны покинуть Латвию в течение трех месяцев», — уточнили в сообщении.

По мнению экс-министра внутренних дел Мариса Кучинскиса, «латышский язык нужно знать». Он пояснил, что проблема была в механизме, который ранее не зафиксировали депутаты.

«Должно быть несколько возможностей сдать экзамен», — считает Кучинскис.

5 августа стало известно, что в Латвии около 6 тыс. россиян не сдали экзамен по латышскому языку и получат уведомления с предписаниями покинуть страны.

По информации заместителя госсекретаря МВД Вилниса Витолиньша, уголовная ответственность за отказ выполнить это предписание не предусмотрена, однако может быть назначен штраф.

Ранее российские правозащитники обратятся в ООН и ЕС из-за русофобии в Латвии.