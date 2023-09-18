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Установлена причастность матери к побегу пилота Ми-8 Кузьминова на Украину

Baza: побег пилота Ми-8 Кузьминова на Украину могла организовать его мать

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Телеграм-канал «Baza»

Мать российского пилота Максима Кузьминова Инна могла организовать угон вертолета Ми-8 из Курска на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Побег пилота Ми-8 Максима Кузьминова на Украину могла организовать его мать», — уточнили в сообщении.

За несколько месяцев до происшествия женщина ушла в отпуск и перестала выходила на связь. Позже она выступила с заявлением, что искать ее нет необходимости. Следователи не исключают, что российский летчик мог угнать борт под влиянием своей матери.

По данным знакомых семьи, Максима женщина растила одна, много работала и часто ездила на заработки в Корею. Его воспитание взял на себя дед, заслуженный летчик РФ Герман Кузьминов.

Инна сначала поддерживала военную карьеру сына, затем стала сильно переживать из-за его мобилизации. У женщины случилась истерика после того, как Максима перевели из Приморья к границе с Украиной.

5 сентября стало известно, что российский летчик угнал вертолет по указу ГУР Минобороны Украины. Затем стали известны личности членов экипажа боевой машины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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