Жители Екатеринбурга устроили драку в трамвае и попали на видео

Жителя Екатеринбурга во время драки в трамвае выкинули на улицу. Об этом сообщает »Бандитский центр 18+».

По данным источника, инцидент произошел в трамвае, следовавшем по маршруту №13. Пожилой мужчина и юноша начали конфликтовать — спор закончился дракой.

На кадрах видно, что пожилой екатеринбуржец пытается схватить юношу, находящегося на сидении. При этом другие пассажиры автобуса стараются оттащить мужчину от молодого человека.

В ходе конфликта с рукоприкладством пожилого мужчину выкидывают из трамвая — он оказывается на асфальте. После этого екатеринбуржец возвращается в салон транспортного средства и снова нападает на молодого человека.

В чем была причина конфликта в трамвае и чем все закончилось не сообщается. О состоянии участников драки также ничего не известно.

Ранее в Екатеринбурге из-за жестокой драки пассажиров остановилось движение трамваев.