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В Москве выявили схему незаконного вывода средств за границу

МВД: в Москве выявили схему незаконного вывода более миллиона евро за границу

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Shutterstock

Полицейские в Москве пресекли деятельность орггруппы, которая успела незаконно вывести за границу более €1 миллиона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники предоставляли в коммерческий банк, который обладал полномочиями агента валютного контроля.

«Соучастники совершали валютные операции по переводу денежных средств на счет нерезидента Российской Федерации. За пределы страны выведено свыше одного миллиона евро», — сказала Волк.

Она добавила, что было возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов России с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).

Отмечается, что полиция вместе с представителями Шереметьевской таможни провела 13 обысков.

Двум соучастникам криминальной схемы предъявлены обвинения, в их отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

В августе сообщаюсь, что в Забайкалье двух работников филиала краевого центра социальной защиты населения подозревают в краже крупной суммы, которую власти выделяли на нацпроект «Демография».

Ранее женщина украла у ветерана СВО более миллиона рублей и переехала его.

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