Названы симптомы головных болей у собак

Симптомы головных болей у собак распознать сложно, поэтому хозяевам важно следить за изменениями в поведении питомца. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В частности, по его словам, животное может быть раздражительным, грустным или агрессивным, уходить от общения, отказываться от еды.

«Есть определенные симптомы, которые точно помогут определить наличие головной боли у питомца: если собака суется мордой в узкие места, например между кроватью и стеной и долгое время лежит в таком положении или просто упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении. <...> Таким образом питомец или пытается уснуть, или уходит от общения и внимания со стороны», — рассказал Голубев.

Что касается причин головных болей, по словам эксперта, они могут быть разными, начиная от травм головы и проблем с зубами, заканчивая опухолями. Заметив изменения в поведении животного, кинолог посоветовал не тянуть с походом к специалисту.

До этого Голубев раскрыл причины расстройства пищевого поведения у собак. По его словам, виновником таких изменений может быть сам хозяин, перекармливая животное, или наказывая, путем лишения пищи.

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