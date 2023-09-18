Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы симптомы головных болей у собак

Кинолог Голубев: раздражительность является симптомом головной боли у собак

close
100%
Depositphotos

Симптомы головных болей у собак распознать сложно, поэтому хозяевам важно следить за изменениями в поведении питомца. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В частности, по его словам, животное может быть раздражительным, грустным или агрессивным, уходить от общения, отказываться от еды.

«Есть определенные симптомы, которые точно помогут определить наличие головной боли у питомца: если собака суется мордой в узкие места, например между кроватью и стеной и долгое время лежит в таком положении или просто упирается головой во что-то твердое и сидит в таком положении. <...> Таким образом питомец или пытается уснуть, или уходит от общения и внимания со стороны», — рассказал Голубев.

Что касается причин головных болей, по словам эксперта, они могут быть разными, начиная от травм головы и проблем с зубами, заканчивая опухолями. Заметив изменения в поведении животного, кинолог посоветовал не тянуть с походом к специалисту.

До этого Голубев раскрыл причины расстройства пищевого поведения у собак. По его словам, виновником таких изменений может быть сам хозяин, перекармливая животное, или наказывая, путем лишения пищи.

Ранее россиянам рассказали, как ухаживать за собакой осенью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях