Собянин отправил правительство Москвы в отставку

Избранный на третий срок мэр Москвы Сергей Собянин в день своего официального вступления в должность отправил правительство столицы в отставку. Распоряжение об этом опубликовали на официальном сайте мэра и правительства города.

«Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства», — сказано в указе, который подписал Собянин.

Также в отставку отправили руководителей органов исполнительной власти, их первых замов, префектов административных округов и других чиновников.

Собянин официально вступил в должность 18 сентября, церемония инаугурации прошла в Московском концертном зале «Зарядье».

12 сентября в Москве утвердили результаты выборов мэра. Всего в голосовании приняли участие 3 млн 325 тыс. 120 избирателей. По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, выборы мэра столицы прошли в обстановке высокой политической культуры.

Ранее Путин анонсировал период реноваций в Москве.