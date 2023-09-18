Пациентку с опухолью яичника объемом 30 литров спасли в Подмосковье

В Московском областном научно-исследовательском институт акушерства и гинекологии медики удалили пациентке кисту яичника огромных размеров. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

61-лентяя женщина поступила в приемное отделение дмитровской больницы с жалобами на постоянные боли в области брюшной полости, увеличение объема живота и тошноту.

В ходе обследования медики выявили у нее опухоль яичника огромного размера, было принято решение перевести пациентку в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

«Пациентка при росте 165 см весила 130 килограммов, объем живота превышал 150 см. По результатам дополнительного исследования было обнаружено, что всю полость малого таза и брюшную полость занимает гигантская опухоль яичника — с множественными камерами и объемом содержимого до 30 литров», — рассказала главный научный сотрудник МОНИИАГ Наталья Щукина.

Учитывая состояние пациентки, которая страдала от множества хронических заболеваний, хирурги приняли решение удалить матку вместе с придатками. Операцию пожилая женщина перенесла успешно, спустя 12 часов она уже смогла самостоятельно ходить. Она выписана из больницы на амбулаторное лечение.

Ранее гигантскую миому матки удалили пациентке подмосковные хирурги.