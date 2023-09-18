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Пропавший подросток найден в Архангельской области

Под Архангельском нашли подростка, пропавшего в тайге

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Pexels

В Пинежском районе Архангельской области живым нашли пропавшего в лесу подростка. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

13-летний школьник обнаружен в полутора километрах от поселка Тайга. Мальчик пропал во время сбора грибов, в лес он вышел вместе с отцом и дедом и пропал из их поля зрения.

Подростка искали группы спасателей, пожарных, волонтеров и полицейских, территорию обследовали с воздуха с помощью беспилотников и вертолета.

Ранее в Новгородской области спасли грибника, который провел в лесу девять дней.

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