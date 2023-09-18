На Украине уволили 6 из 7 замов министра обороны

Правительство Украины сняло с должности почти всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Об этом заявил украинский нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«Только что Кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», — написал он.
Гончаренко уточнил, что были уволены заместители министра обороны Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Кроме того, с должности сняты Андрей Шевченко, Виталий Дейнега, а также госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.
Свою должность сохранил первый заместитель министра Александр Павлюк.
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