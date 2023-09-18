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Букву Z, установленную на улице в Белгороде, пытались сжечь

В Белгороде ночью подожгли инсталляцию с буквой Z на проспекте Ватутина

Неизвестный в ночь на 18 сентября поджег инсталляцию в виде буквы Z, установленную на проспекте Ватутина в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как пишет канал, сегодня ночью мужчина подошел к инсталляции и подпалил ее, после чего убежал. Пламя вспыхнуло, но его попытался потушить очевидец, который проезжал мимо на автомобиле. Позже на место приехал пожарный расчет.

Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале сообщил, что конструкция практически не пострадала. Ее собираются привести в порядок в ближайшее время.

Он также отметил, что камера видеонаблюдения зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию.

Инсталляция была установлена в городе ко Дню Победы в мае 2022 года. Боковая часть инсталляции раскрашена в цвет георгиевской ленты. Как писали местные СМИ, буква Z символизирует поддержку армии РФ в военной операции на Украине.

В августе в Крыму арестовали мужчину за угрозу поджечь работника АЗС в кепке с буквой Z.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины за попытку поджечь Мавзолей Ленина.

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