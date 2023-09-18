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Курский губернатор сообщил об одной пострадавшей при обстреле ВСУ Теткино

Старовойт: жительница Теткино пострадала при обстреле ВСУ, ее доставили в ЦРБ

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FotograFFF/Shutterstock

Жительница поселка Теткино Курской области пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, пострадавшая местная жительница с ранениями средней степени тяжести была доставлена в Глушковскую центральную районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь. Он подчеркнул, что при необходимости пострадавшую женщину переведут в областную больницу.

Старовойт также сообщил, что в результате прямого попадания украинского снаряда в поселке загорелся жилой дом. В настоящее время пожарные расчеты пытаются потушить возгорание.

Ранее губернатор Курской области сообщил, что Украина дважды за утро обстреляла населенный пункт Теткино Глушковского района. По его словам, всего зафиксировали 21 прилет.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.

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