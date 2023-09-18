Камчатка отказалась от 15 млрд руб. инвестиций ради сохранения статуса вулканов от ЮНЕСКО

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил в интервью РБК, что регион отказался от инвестиций на сумму более 15 млрд рублей, чтобы предотвратить лишение вулканов Камчатки статуса объектов всемирного наследия.

Согласно словам губернатора, власти Камчатки отказались от инвестиций в Родниковое и Мутновское месторождения золота, а также в несколько мелких рассыпных месторождений. «Точной оценки нет, но мы говорим о сумме нескольких десятков миллиардов рублей. Больше 10-15 млрд. Это примерная оценка, точных расчетов не было. Но мы не дошли до этой стадии, и это слава богу», — сказал Солодов. Он подчеркнул, что речь идет о потенциальных инвестициях, которые так и не были осуществлены.

Отказ от инвестиций в пользу сохранения статуса объектов всемирного наследия объясняется приоритетом сохранения природы и высокого статуса вулканов для губернатора. Солодов подчеркнул, что угроза лишения статуса всемирного наследия является серьезной репутационной оценкой в мировом сообществе и негативно отражает усилия властей по сохранению природы. Он считает несправедливым присвоение такого статуса, учитывая проводимую работу.

Вулканы Камчатки были включены в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году как один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира. Общая площадь объекта составляет около 4 млн га, включая Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник и несколько природных парков.

Сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде. Организация выразила обеспокоенность ситуацией вокруг вулканов Камчатки перед этим мероприятием. Однако 14 сентября комитет принял решение не включать вулканы в Список объектов всемирного наследия под угрозой. Россия обещала создать на Камчатке национальный парк, который защитит природу региона, и предложила придать «курортным» участкам заповедный статус.

Ранее комитет всемирного наследия ЮНЕСКО счел преждевременным внесение российского природного объекта «Вулканы Камчатки» в список объектов, находящихся под угрозой и требующих особого внимания международного сообщества.