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Прокуратура начала проверку по факту отравления детей в бассейне

Прокуратура начала проверку после отравления детей хлором в Сергиевом Посаде

Прокуратура организовала проверку в связи с госпитализацией троих несовершеннолетних с признаками отравления в городе Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным прокуратуры, утром 16 сентября в фитнес-центре, расположенном на Железнодорожной улице в Сергиевом Посаде, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии детей доставили в медицинское учреждение с предварительным «диагнозом токсическое действие паров хлора».

«В ходе проверки Сергиево-Посадская городская прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего», — сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования.

До этого газета «Известия» писала, что тренер и трое детей отравились хлором в бассейне в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел в 10:00 в местном фитнес-центре «Виктория». Одному из отравившихся детей одиннадцать лет, еще двоим — по семь лет.

Ранее в Узбекистане госпитализировали более 20 детей после отравления в детском саду.

По информации министерства дошкольного и школьного образования, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что работа детского сада в настоящее время приостановлена.

Ранее в Курской области девять человек отравились шаурмой.

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