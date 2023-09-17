Москва и Пекин будут сотрудничать по проекту арктической станции на водородной энергии

Россия и Китай сейчас готовят к подписанию соглашение о сотрудничестве по арктической станции на водородной энергии под названием «Снежинка». Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов.

По словам российского дипломата, планы по созданию станции остаются в силе.

Также Корчунов добавил, что строительство этого объекта в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается.

Среди зарубежных партнеров наибольший интерес к проекту проявляет Китай, обратил внимание сотрудник российского дипведомства.

«Данная тематика подробно обсуждалась в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября этого года в Москве», — подчеркнул Корчунов.

Подчеркивается, что с китайской стороной был согласован проект соглашения о сотрудничестве, осуществляется проработка сроков и места его подписания.

До этого в Китае построили самый большой в мире ветрогенератор высотой с 50-этажный дом.

Ранее Индия запустила исследовательскую станцию к Солнцу.