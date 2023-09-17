Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Гидрометцентр прогнозирует 20 градусов тепла и переменную облачность в воскресенье в Москве и Подмосковье.

По мнению метеорологов, температура в столице поднимется до 18-20°C, к вечеру она опустится до 8-10°C. Небо будет попеременно закрыто облаками, однако осадков не ожидается. Атмосферное давление будет держаться на отметке в 753 мм ртутного столба.

Переменную облачность будет сопровождать южный ветер, 4-9 м/с.

Ранее синоптик Цыганков пообещал москвичам температуру выше нормы на предстоящей неделе.

Он отметил, что москвичам стоит ожидать повышенного давления, а также температуры выше нормы на полтора-два градуса.

«До четверга включительно будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с», — сказал синоптик.

Причем ночи за счет малой облачности специалист пообещал прохладные.

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