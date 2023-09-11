В Госдуме предложили способы охраны школ после ЧП под Таганрогом

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил «Газете.Ru», что для обеспечения безопасности школ нужно привлекать профессиональную охрану, а также увеличить количество сотрудников отделов внутренних дел (ОВД). Так он прокомментировал нападение 9-классника с ножом на четверых взрослых в школе на хуторе Красный Десант в Ростовской области. И тот факт, что полицейские ехали на вызов с другого хутора — в 65 км от места происшествия.

«Должна быть профессиональная охрана, которая соответствует требованиям закона и профессиональным и национальным стандартам. В школе должен быть профессиональный охранник, потому что он находится в тесном контакте с органами внутренних дел. Конечно же, с учетом тех вызовов и угроз, которые мы наблюдаем в последнее время, на мой взгляд, нам необходимо расширять штатную численность передовых подразделений ОВД, чтобы с момента поступления сигнала до прибытия сотрудника полиции проходило минимум времени, насколько это в принципе возможно независимо от населенного пункта. Патрульно-постовая служба — это то подразделение, которое, на мой взгляд, необходимо расширять, чтобы не было таких случаев, когда поступает сигнал о правонарушении, а сотрудник полиции прибывает спустя шесть часов, например. Такого быть не должно», — сказал он.

Депутат считает, что для обеспечения безопасности нужно привлекать народных дружинников. По его словам, у них есть необходимый потенциал для защиты людей.

«Народные дружинники должны быть везде, они находятся в постоянном контакте и взаимодействии с органами внутренних дел. Они готовы к тому, чтобы реализовать свой правоохранительный потенциал, у них есть потребность, опыт прошлого. Многие, напомню, среди народных дружинников — это те, которые работали в органах внутренних дел, министерстве обороны или других правоохранительных органах или спецслужбах. Они, уволившись в запас, еще имеют достаточно серьезный потенциал для реализации этой функции, и готовы к этому. Просто с ними нужно более активно работать. Они и профессионально подготовленные, и физически, и интеллектуальные и так далее. В совокупности все это даст возможность не допустить подобных происшествий, а коль это уже совершается, то максимально оперативно пресечь подобные правонарушения или минимизировать его последствия, если это правонарушение совершено», — заключил он.

Утром 11 сентября ученик девятого класса совершил нападение с ножом в школе в хуторе Красный десант в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Как сообщил местный портал «161.RU» со ссылкой на источники, рядом со школой не было действующего пункта полиции, поэтому на задержание подростка выезжал экипаж из соседнего отдела внутренних дел (ОВД) в хуторе Покровский — он находится в 65 км от Красного десанта. По данным портала, пункт полиции рядом со школой был закрыт из-за нехватки кадров.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.