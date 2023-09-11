Кинолог раскрыл причины расстройства пищевого поведения у собак

Спровоцировать расстройство пищевого поведения у собаки может сам хозяин. Об этом в беседе с РИАМО предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, питомец может начать переедать, пытаться съесть несъедобные предметы, а также отказываться от пищи.

Эксперт пояснил, что вызвать расстройство пищевого поведения у питомца могут тренировки возле миски с едой, перекармливание, свободное нахождение корма в доступе собаки, а также наказания в виде лишения любимца еды.

«Собаководу важно понимать одно правило: не нужно придумывать никаких задач вокруг приема пищи собаки. Еда — это базовая потребность питомца, хозяин должен эту базовую потребность закрывать вне зависимости от поведения собаки. Помните, кормить собаку нужно всегда, поощрять питомца — во время обучения, свободное от основного приема пищи», — подчеркнул Голубев.

Он добавил, что расстройство пищевого поведения может указывать и на проблемы со здоровьем у собаки. Эксперт посоветовал сперва исключить недуги, показавшись специалисту, а затем приступать к корректировке режима.

До этого Голубев объяснил, как часто нужно купать питомца. По его словам, хозяину необходимо ориентироваться на длину шерсти и степень ее загрязненности.

Ранее кинолог рассказал, стоит ли заводить собак «дизайнерской» породы.