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В России оценили идею ввести дополнительные выходные для многодетных

Экономист Остапкович назвал гуманной идею ввести допвыходные для многодетных

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Идея политолога Антона Орлова ввести дополнительные предновогодние выходные для многодетных родителей является гуманной, однако имеет свои недостатки. Об этом в интервью RT заявил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Ввести оплачиваемые выходные — значит уменьшить производительность труда на этом предприятии. Люди работать не будут, а получать заработную плату будут, значит, автоматически падает производительность труда тех предприятий, где работают многодетные отцы или матери», — объяснил Остапкович.

Он подчеркнул, что дополнительные выходные для многодетных могут нанести удар по частному бизнесу. Кроме того, по его словам, пострадать могут и сами родители, поскольку их будут неохотно брать на работу.

С таким предложением Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову. По словам политолога, многодетные родители в настоящее время не получают существенных трудовых льгот, несмотря на значительные усилия и время, которые они вкладывают в развитие и воспитание детей.

Ранее в Госдуме предложили новую программу повышения рождаемости.

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