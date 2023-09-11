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Baza: подросток, напавший на школу в Ростовской области, ни с кем не конфликтовал

Baza: напавший на школу в Ростовской области подросток ни с кем не конфликтовал

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Телеграм-канал «Baza»

Подросток, напавший с ножом на взрослых в школе в Ростовской области, не имел ни с кем конфликтов, но одноклассники считали его странным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что недавно подросток сам перестал общаться с одноклассниками.

«В учебное заведение парень вошел в маске «анонимуса», которая не понравилась вахтерше. В ответ на претензии Григорий принялся угрожать женщине, а когда в конфликт вмешался дедушка одной из первоклассниц, достал нож и напал уже на него, заодно ранив учительницу английского», — говорится в сообщении.

Подросток проживает с бабушкой, его родители разведены. Недавно девятиклассник виделся с отцом, который служит в армии. Мужчина приехал домой в отпуск, недавно он получил ранение.

До этого РИА Новости сообщало, что занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик с ножом напал на четверых взрослых, были приостановлены.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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