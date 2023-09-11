Учеба в школе Ростовской области приостановлена после нападения подростка

Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик с ножом напал на четверых взрослых, были приостановлены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя районной администрации.

«Приостановлены (занятия), пока следственные органы проведут необходимую работу», — пояснил собеседник агентства.

До этого губернатор области Василий Голубев сообщил, что 15-летний подросток, вооруженный ножом и в маске при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых. Пострадавшими оказались трое сотрудников и родственник одного из обучающихся. Нападавшего смогли задержать очевидцы. Вооруженным юношей оказался ученик 9-го класса этой же школы. Инцидент произошел 11 сентября в 7:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района. Подросток скрывал свое лицо за маской.

В настоящий момент ведутся следственные действия. Известно, что у напавшего психическое заболевание. Состояние пострадавших медики оценили как легкой степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.