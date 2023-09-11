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У побережья граничащих с Фукусимой японских префектур взяли анализ на тритий

В Японии не обнаружили тритий у побережья префектур Ибараки и Мияги

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Global Look Press

Сотрудники японского Министерства охраны окружающей среды не обнаружили повышенной концентрации трития у побережья префектур Ибараки и Мияги, которые граничат с префектурой Фукусима. В этой последней префектуре происходит сброс очищенной воды из аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Соответствующий отчет опубликован на официальном сайте ведомства, информирует ТАСС.

Сбор проб воды проводился с 5 по 6 сентября. Кроме того, сотрудники министерства проверили концентрацию трития в девяти зонах у побережья, близких к атомной станции. В этих районах также не было обнаружено значительного превышения минимального целевого порога обнаружения.

24 августа компания-оператор АЭС «Фукусима-1», TEPCO, начала сбрасывать в океан первую партию очищенной воды. По заявлению из Токио, эта вода была дополнительно разбавлена морской водой и в общем была очищена от радиоактивных веществ, хотя содержала тритий (радиоактивный изотоп водорода) в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм.

Решение Токио вызвало острую критику, особенно со стороны Китая. Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии. МАГАТЭ 8 сентября сообщило, что измерило уровень трития в океане в районе станции и отметило, что его концентрация не превысила установленную норму.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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