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Роскомнадзор оштрафовал иноагентов более чем на ₽233 млн

Роскомнадзор выписал штрафов иноагентам более чем на 233 млн рублей

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Роскомнадзор за минувшие два года выписал штрафы иноагентам на общую сумму более 233 млн рублей в связи с отсутствием маркировки распространяемых ими материалов. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев, чьи слова приводит ТАСС.

«Наложены штрафы более 233 млн рублей», — сообщил сотрудник службы в ходе дискуссии «Попытки вмешательства в выборы: внешние угрозы и информационная безопасность».

В публикации отмечается, что за 2021 — 2022 годы Роскомнадзор заблокировал свыше 2 тыс. интернет-сайтов и иных материалов нежелательных организаций.

До этого сообщалось, что Роскомнадзор в 2022 году наложил в отношении иностранных агентов в России штрафы на общую сумму в 228 млн рублей, это в 60 раз превышает показатели 2021 года (3,765 млн рублей).

В декабре в РФ впервые выписали штраф за недостаточно большой шрифт в пометке о статусе иноагента.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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