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В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9

ГУ МЧС по Бурятии сообщило о землетрясении в Курумканском районе

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Александр Кряжев/РИА Новости

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Курумканском районе Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 3,9. При этом землетрясение началось 10 сентября в 15:33 по местному времени (10.33 мск), говорится в заявлении.

«Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — подчеркнули в управлении.

Также ведомство призвало жителей доверять только официальным сообщениям властей, которые распространяются через отрытые источники информации. Это было сделано с целью предотвращения паники среди населения, указано в заявлении ГУ МЧС по Республике Бурятия.

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,9. Эпицентр сейсмологического события находился всего в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают около 839 тыс. человек.

Согласно последней информации, в результате стихийного бедствия пострадали 2 059 человек. При этом 1 404 из них находятся в тяжелом состоянии. Также в стране были разрушены многие здания, включая музеи и мечети.

Ранее землетрясение произошло в северной части индонезийского острова Сулавеси.

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