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Артист Геннадий Хазанов поделился своими впечатлениями от посещения избирательного участка

Геннадий Хазанов проголосовал на выборах мэра Москвы

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист РСФСР, худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов принял участие в голосовании на выборах мэра столицы и поделился впечатлениями от посещения избирательного участка, сообщает агентство «Москва».

«Я хожу голосовать в эту школу 40 лет, такого голосования никогда не видел. Так бы я каждый день ходил голосовать. Это уже совершенно другой век», — сказал артист журналистам во время посещения избирательного участка.

Он отметил, что российская столица за последние годы серьезно изменилась, поэтому удивляться всем новшествам уже не приходится.

Также Хазанов поздравил жителей столицы с Днем города. Он назвал Москву прекрасным городом и пожелал ей дальнейшего процветания.

Ранее в голосовании на выборах мэра Москвы также приняла участие народная артистка РФ Надежда Бабкина. Свой голос она отдала очно, отметив, что на ее избирательном участке всегда спокойно и нет очередей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие 5 кандидатов: Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду», Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от «Единой России», Борис Чернышов от ЛДПР.

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