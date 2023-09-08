В Петербурге подозреваемая в поджоге военкомата избежала ареста

В Петербурге суд вынес приговор в отношении женщины, которая подожгла военкомат накануне. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Суд отказался заключать петербурженку под стражу. Тем не менее правоохранители избрали ей запрет определенных действий до 6 ноября 2023 года.

Инцидент произошел в Выборгском районе города. Очевидцы засняли на камеру женщину, которая подошла к военкомату и подожгла дверь. Пока часть здания горела, она стала забрасывать окна камнями.

По версии следствия, предварительно фигурантка вступила в сговор с неустановленными лицами. После разговора с ними она и отправилась к комиссариату.

Ранее в Петербурге полиция направила в военкомат более 100 уклонистов.