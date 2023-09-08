Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индонезии невесте после побега жениха пришлось выйти замуж за его отца

В Индонезии жених сбежал со свадьбы и невеста вышла замуж за его отца

close
100%
Pixabay

В Индонезии жених сбежал со свадьбы, которая обошлась семье невесты в 25 миллионов рупий (302 тысячи долларов США). Об этом сообщает Tribun Sumsel.

Инцидент произошел в деревне Джикотамо 29 августа, но известно об этом стало только сейчас. Родственники пары длительное время готовились к событию. В день мероприятия они собрались праздновать, но быстро выяснили, что жених сбежал, и его не удалось найти.

Так как семья невесты потратила на торжество достаточно много денег и не хотела терять их, отец жениха попытался исправить ситуацию и согласился жениться на девушке. Таким образом мужчина спас невесту сына от позора, который на нее могло навлечь неудавшееся торжество.

Ранее в Борисоглебске гости свадьбы устроили массовую драку на проезжей части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях