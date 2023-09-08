В Индонезии невесте после побега жениха пришлось выйти замуж за его отца

В Индонезии жених сбежал со свадьбы, которая обошлась семье невесты в 25 миллионов рупий (302 тысячи долларов США). Об этом сообщает Tribun Sumsel.

Инцидент произошел в деревне Джикотамо 29 августа, но известно об этом стало только сейчас. Родственники пары длительное время готовились к событию. В день мероприятия они собрались праздновать, но быстро выяснили, что жених сбежал, и его не удалось найти.

Так как семья невесты потратила на торжество достаточно много денег и не хотела терять их, отец жениха попытался исправить ситуацию и согласился жениться на девушке. Таким образом мужчина спас невесту сына от позора, который на нее могло навлечь неудавшееся торжество.

Ранее в Борисоглебске гости свадьбы устроили массовую драку на проезжей части.