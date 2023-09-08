Школьница из Херсонской области принесла на избирательный участок портрет Владимира Путина

Майя Ляшенко из Скадовского муниципального округа Херсонской области пришла на избирательный участок вместе с мамой и принесла с собой портрет Владимира Путина, который нарисовала сама. Об этом сообщает Теlegram-канал «Главное в Херсоне и области».

«Мне нравится президент, и я решила нарисовать его портрет. Хочу передать ему лично в руки. Надеюсь, что если это случится — ему понравится. Он очень хороший президент, добрый и заботится о своем народе», — сказала девочка журналистам.

Редакция Теlegram-канала предложила подписчикам поддержать юную жительницу Скадовска и разослать это видео своим друзьям.

«Уверены, что в таком случае президент заметит талант юной художницы и примет долгожданный подарок», — говорится в сообщении.

Голосование на выборах разных уровней проходит в более чем 80 регионах страны. Россиянам предстоит в том числе избрать глав субъектов, депутатов заксобраний и Госдумы.

Впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.