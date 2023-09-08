Росавиация сообщила об обсуждении перевозки застрявших в Египте туристов

Туроператор «Интурист» ведет с авиакомпаниями РФ обсуждение организации перевозки застрявших в Шарм-эш-Шейхе пассажиров компании Red Sea Airlines в Москву. Об этом сообщает Росавиация.

«Вопрос организации предстоящей перевозки на 12 сентября и 15 сентября в стадии обсуждения между туроператором «Интурист» и российскими авиакомпаниями», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила рейсы в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Представители зарубежной фирмы объяснили данное решение производственной необходимостью. При этом в Росавиации заявили о планах провести оперативное совещание с целью дальнейшей поддержки туристов.

7 сентября в Росавиации заявили, что держат на особом контроле рейс египетской авиакомпании Red Sea Airlines из Шарм-эш-Шейха в Москву.

Ранее в Росавиации рассказали, сколько пассажиров отечественные авиакомпании перевезли с начала 2023 года.