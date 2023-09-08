Пять человек погибли в результате ДТП в Туве

В результате ДТП в Улуг-Хемском районе Тувы на 925-м километре трассы Р257 «Енисей» погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Как указал в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг, произошло столкновение автомобилей ГАЗ и «Хонда».

«В результате мы потеряли пять человек. Еще двое получили травмы. С глубокой ночи на месте происшествия работают все оперативные службы для оказания первой помощи и установления всех обстоятельств», — сказано в сообщении Ховалыга.

Глава республики выразил соболезнования близким погибших и сообщил о переносе на следующую неделю празднования столетия района и 135-летия города Шагонара, которое должно было состояться 8 сентября.

Ховалыг также сообщал, что министр лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководитель региональной авиалесоохраны были отстранены от своих должностей из-за того, что не обеспечили контроль и дисциплину в подведомственном учреждении, водитель которого стал виновником ДТП.

8 сентября сообщалось о ДТП с Ferrari Portofino в центре Москвы. На опубликованных каналом «РЕН ТВ» кадрах видно, что авария произошла в районе дома № 6 на Садово-Кудринской улице — легковой автомобиль выехал из-за поворота, а затем, спустя некоторое время, потерял управление и выехал на тротуар, где врезался в дерево.

Ранее автомобиль Mercedes перевернулся в лобовом ДТП в Москве.