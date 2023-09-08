Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Защита Геворкяна и Бадаляна намерена опротестовать их задержание в Армении

Адвокат Геворкяна и Бадаляна заявила, что опротестует их задержание в Армении

close
100%
Shutterstock

Адвокат задержанных в Армении обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна заявила ТАСС, что защита опротестует решение об их задержании в республике.

По словам адвоката, произошедшее является недоразумением, поскольку найденное в машине Ашота Геворкяна оружие не принадлежит ни ему, ни Бадаляну.

Блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян были задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. Сейчас они находятся в Следственном комитете, проводятся необходимые следственные процедуры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей России и Армении.

7 сентября глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил исчезновении Бадаляна. Руководитель ведомства со ссылкой на сообщение «добрых друзей в Ереване» написал тогда, что блогера похитили 6 сентября в Горисе неизвестные люди в масках. Свидетелем, по его словам, был священник Армянской церкви. О задержании Геворкяна сообщило агентство «Sputnik Армения». По его данным, перед задержанием обозреватель отправился в армянский регион Сюник, где планировал подготовить материалы для авторского проекта о жизни в приграничных районах.

Ранее российское посольство в Армении заявило об обеспокоенности задержанием Бадаляна и Геворкяна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях