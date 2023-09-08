Защита Геворкяна и Бадаляна намерена опротестовать их задержание в Армении

Адвокат задержанных в Армении обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна и блогера Микаэла Бадаляна заявила ТАСС, что защита опротестует решение об их задержании в республике.

По словам адвоката, произошедшее является недоразумением, поскольку найденное в машине Ашота Геворкяна оружие не принадлежит ни ему, ни Бадаляну.

Блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян были задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. Сейчас они находятся в Следственном комитете, проводятся необходимые следственные процедуры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей России и Армении.

7 сентября глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил исчезновении Бадаляна. Руководитель ведомства со ссылкой на сообщение «добрых друзей в Ереване» написал тогда, что блогера похитили 6 сентября в Горисе неизвестные люди в масках. Свидетелем, по его словам, был священник Армянской церкви. О задержании Геворкяна сообщило агентство «Sputnik Армения». По его данным, перед задержанием обозреватель отправился в армянский регион Сюник, где планировал подготовить материалы для авторского проекта о жизни в приграничных районах.

Ранее российское посольство в Армении заявило об обеспокоенности задержанием Бадаляна и Геворкяна.