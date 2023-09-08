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Движение по Кусковской улице в Москве, где произошел пожар, восстановлено

Движение по Кусковской улице в Москве, где загорелись склады, восстановлено

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Сергей Шахиджанян/ТАСС

Движение транспорта по Кусковской улице в Москве, где произошел пожар на площади 800 квадратных метров, снова открыто. Об этом сообщает официальный Telegran-канал столичного департамента транспорта.

«Движение по Кусковской улице восстановлено», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно о возгорании в складских помещениях на Кусковской улице в Москве, площадь пожара составляла 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Пожар был ликвидирован.

7 сентября пожар произошел в кафе в центре Москвы.

Ранее в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.

До этого стало известно, что пожар случился в одном из зданий московского парка «Зарядье».

Ранее в Германии мужчина потушил автомобиль восемью бутылками пива.

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