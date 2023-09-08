Девушка спасла топорка от жителей Петропавловска-Камчатского, которые закидывали его камнями

В Петропавловске-Камчатском местная жительница спасла топорка (водоплавающая птица) от людей, которые закидывали его камнями. Об этом пишет Amur Mash.

Девушка гуляла по центру города, когда увидела жуткую картину: маленький тупик не мог улететь, а местные жители кидали в него порции гальки.

Местная жительница забрала птицу домой и сообщила в службу по охране животных.

На вывоз приехал инспектор. После осмотра топорка тот заявил, что он здоров, просто сильно напуган. Его отвезли к воде, где птица спокойно уплыла.

Топорок или топо́рик — это морская птица рода тупики семейства чистиковых. Длина его тела может достигать 40 см, а вес — 600–800 г. Птицы обитают азиатском и американском побережье северной части Тихого океана (включая Камчатку, Курилы и побережье Охотского моря), на юге в зимнее время до Калифорнии и Японии. В честь птицы названы остров Топорковый из Большой гряды Курильских островов, и остров Топорков из группы Командорских остров.

Топорки гнездятся колониями по побережьям океана. С воды птица взлетает тяжело, долго разгоняясь, но в воздухе держится легко. Также топорки хорошо плавают и ныряют.

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