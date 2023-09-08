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В Москве сообщают о сильном пожаре

На Кусковской улице в Москве сообщают о пожаре

На Кусковской улице в Москве сообщают о сильном пожаре, передает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Отмечается, что пожар произошел в районе складских помещений.

Судя по кадру в соцсетях, пожар произошел в поблизости от водоема в районе Новогиреево — в данном месте, вероятно, находится несколько складов с овощами, мясом и другими продуктами питания. Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Ранее пожар произошел в одном из кафе быстрого питания, расположенном на улице Селезневская в центре Москвы.

Причина пожара не называется. Она будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее в Москве в жилом доме взорвался телевизор.

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