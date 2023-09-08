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В Москве погода резко испортится

В пятницу в Москве значительно ухудшится погода

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В пятницу, 8 сентября, в Москве значительно ухудшится погода, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В пятницу будет самый некомфортный день недели. Ничего особенного, но температура будет ниже нормы на 2 градуса, погода облачная, небольшой дождь, усиление ветра до 12 м/с. Днем ожидается плюс 14-16 градусов, это все-таки прохладно», — рассказал Вильфанд.

По его словам, погода будет ощущаться, как будто на улице всего 10 градусов тепла из-за сильного ветра и высокой влажности. Вильфанд заверил, что более-менее теплая погода вернется в российскую столицу уже в субботу, 9 сентября.

Ранее москвичам рассказали о погоде в первую рабочую неделю осени.

Температура воздуха ночью составит +3-8°C, днем — +14-17°C. Придет холодный атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, ветер сменится на северо-западный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду с ливнями, грозами и градом в регионах.

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