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Посольство РФ в Армении обеспокоено задержанием Бадаляна и Геворкяна

Российское посольство в Армении обеспокоено задержанием Бадаляна и Геворкяна

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Shutterstock

Российское посольство в Армении обеспокоено ситуацией с задержанием блогера Микаэла Бадаляна и журналиста издания Sputnik Ашота Геворкяна. Об этом сообщает ТАСС.

«Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М. Бадаляна и обозревателя агентства Sputnik Армения А. Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия. В армянском Горисе 6 и 7 сентября по подозрению в незаконном обороте оружия задержали семь человек. Среди них оказались блогер Бадалян и обозреватель Геворкян.

Задержанные находятся в Следственном комитете, проводятся необходимые следственные процедуры. Прочие детали произошедшего на текущий момент не сообщаются.

Автор программы «Починяем примус» на радио Sputnik Евгений Примаков заявил, что Бадаляна якобы похитили неизвестные люди в масках возле одной из гостиниц в Горисе 6 сентября. За сутки до произошедшего Бадалян жестко раскритиковал армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

Ранее суд в Армении арестовал бывшего посла в России и его сына.

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