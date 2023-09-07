Названы лучшие проекты конкурса «Билет в Арктику»

Жюри отобрало лучшие проекты конкурса «Билет в Арктику» — среди них единая цифровая карта Арктики, беспилотники для мониторинга экологической ситуации и программное обеспечение для оценки ледовой обстановки.

В конкурсе приняло участие более 300 тысяч человек со всей страны. Жюри отобрало 30 финалистов, которые поборются за возможность поехать в научную экспедиию в Арктический регион. В число финалистов вошли студенты и научные сотрудники со всей России. Участники представляют различные учебные и научные учреждения – МАИ, НИУ ИТМО, МАРХИ, РГГМУ, НГУ, СПбПУ, СПбГУ, УрФУ и другие.

Среди предложенных финалистами проектов – составление гидрографических и цифровых карт Арктики, обновление полярных станций, создание специальных беспилотных летательных аппаратов для мониторинга экологической ситуации и подводных роботов, фильтрующих частицы микропластика, разработка приложения для туристов, позволяющего идентифицировать местные виды растений и животных, и многое другое.

Эксперты конкурса отметили, что выбрать 30 лучших проектов сложно: на конкурс было подано свыше 700 заявок. Участники представят свои идеи в финале конкурса, который пройдет в Москве в конце сентября. По итогам публичной защиты 10 победите-лей отправятся в научную экспедицию в Арктический регион.

Конкурс реализуется АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «По-пуляризация науки и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и выс-шего образования РФ.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч человек участвуют в конкурсе «Билет в Арктику».